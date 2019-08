Il clima impazzito è un'emergenza: non c'è più tempo da perdere

Ogni tanto si dice: facciamo qualcosa per il clima. Poi si legge che l’ONU ha promosso un tavolo di studio proprio per i cambiamenti del clima. Oggi apprendo che 34 delfini sono morti nel Tirreno. Potrebbe essere un virus o anche il caldo. Curiosamente c’è anche una morìa di capodogli. Mi domando: ci vogliamo occupare una volta seriamente dei cambiamenti climatici? È possibile che quando grandina arrivino delle palle di ghiaccio come proiettili?

Forse è tardi e non c’è più niente da fare. Però ci proverei. Auguro perciò a quanti studiosi, su invito dell’ONU, si sono riuniti a Ginevra, di arrivare a qualche soluzione. Non lamentiamoci del caldo e del freddo, se le stagioni rispettano il normale andamento. Preoccupiamoci del contrario.