Salvini e Silvia Romano: "Spot per terroristi, basta riscatti"

«Se mio figlio mi dice che vuole andare in una zona a rischio, gli dico di pensarci non una, non due, ma cinque volte. Perché poi coi soldi usati per liberarti, magari questi ne rapiscono e ne ammazzano altri mille». Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo a Dritto e rovescio, su Rete4 questa sera.

#Salvini: La cosa importante è che una ragazza di 24 anni sia tornata dalla mamma e dal papà. Se fossi stato al posto del presidente del Consiglio avrei evitato di darla in pasto alle tv di mezzo mondo: è stato uno SPOT per i terroristi islamici. #Drittoerovescio pic.twitter.com/CnYMA8HBfT — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) May 14, 2020

«Spero non si paghino più riscatti e che chi va a fare volontariato in paesi a rischio ne risponda. Al posto del presidente del Consiglio e del ministro degli Esteri avrei evitato di mettere Silvia Romano in pasto alle telecamere di tutto il mondo, perché è un favore ai terroristi islamici» ha spiegato Salvini. «Così il governo che ha pagato un riscatto, perché mi pare evidente che sia così, fa uno spot a una organizzazione terroristica. Non sarebbe stato meglio farla tornare, liberarla, riportarla a casa in silenzio e lasciarla tranquilla in camera sua. Chi ha festeggiato? I terroristi. Che poi annunciano che con i soldi italiani comprerà armi».

Poi l'attacco sulla sanatoria per i clandestini, «che è una follia e porterà criminalità. Non è bello dare dei delinquenti agli agricoltori italiani, come se fossero schiavisti e sfruttatori» ha aggiunto il leader del Carroccio. «Ce n’è uno che sfrutta? Quell’uno va in galera. Ma ci si deve togliere il cappello davanti agli agricoltori, agli allevatori e ai pescatori italiani che lavorano regolarmente, pagano regolarmente e che hanno portato i prodotti nei supermercati anche con il virus. Il ministro dell’Agricoltura, prima di dare dei delinquenti agli agricoltori italiani dovrebbe pensarci due volte» ha affermato.

#Salvini: Ministro #Bellanova che piange per sanatoria per immigrati mi ricorda l'altro ministro che pianse in passato mentre presentava Legge per fregare i pensionati. Mi piacerebbe che qualcuno pensasse ai milioni di italiani disoccupati. #Drittoerovescio pic.twitter.com/A8KFWldUI2 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) May 14, 2020

Salvini ha poi sottolineato due elementi su cui si trova in disaccordo con il provvedimento del ministro Teresa Bellanova: «Questa sanatoria non mette in regola solo quelli che già lavoravano, ma anche le decine di migliaia di immigrati senza permesso di soggiorno, che avevano chiesto asilo politico dopo essere sbarcati e se lo erano visto rifiutare perchè la loro domanda non aveva fondamento». Inoltre, ha sottolineato ancora Salvini, «in questa folle sanatoria che aiuta il crimine sono compresi anche immigrati che non avevano né casa, né lavoro. Non è quindi la sanatoria per la colf in nero o per il bracciante in nero, ma si sana chiunque dimostri, autocertificandolo, che era in Italia prima del 8 marzo. Così si aiuta la malavita e la delinquenza. Risultato: gli sbarchi sono aumentati di 4 volte rispetto all’anno».

«Se siamo in un momento di emergenza in cui si deve fare in fretta e mi partorisci un documento di 500 pagine, c’è qualcosa che non funziona. Questo sarebbe il momento per tagliare burocrazia, codice degli appalti, trafile, Anac, sovrintendenza, Corte dei Conti, il Tar». Il leader del Carroccio ha affermato che il modello «deve essere Genova e lo riproporremo in Parlamento. A Genova si è dato pieno potere ai sindaci per derogare da appalti e dai ricorsi. Risultato: c’è il ponte in un anno e mezzo. ModelloGenova per tutta Italia: per l’alta velocità, per la Napoli-Bari, ponti e gallerie. Pieni poteri ai sindaci».

Salvini spinge infine per la ripartenza del campionato di calcio. «Prima riparte il settore sportivo in sicurezza meglio è, il calcio di serie A mantiene tantissimi campetti di periferia. In alcune regioni la ripartenza sarà assicurata anche nelle prossime ore» ha concluso.