Franceschini: "Tavoli all'aperto senza tasse"

«Stiamo ragionando su una norma che renda esenti bar e ristoranti dalla tassa di occupazione di suolo pubblico, limitata per sei mesi, contemporaneamente, facendo in modo che per accelerare non siano necessarie le autorizzazioni per questa fase da parte dello Stato. Penso in particolare alle Sovrintendenze. Sono misure temporanee e reversibili che consentiranno di mettere i tavoli all’esterno». Lo ha detto Dario Franceschini, ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo, durante un’informativa al Senato.

«Stiamo lavorando su misure nuove da inserire nel decreto, che vogliamo approvare entro questa settimana in Cdm, che vadano incontro agli affitti pagati nei mesi in cui le attività sono state chiuse per le ordinanze del Dpcm». Misure che in particolare vanno estese «agli alberghi che non hanno avuto quel primo riconoscimento di credito d’imposta per l’affitto perché non erano chiuse con ordinanza ma sono rimasti aperti per fare un servizio, non certo per ospitare clienti», annuncia il ministro nel corso dell’informativa sulle iniziative del Mibact per contrastare l’emergenza Covid-19.

È anche allo studio un altro intervento generale «che varrà per il settore turismo, un riconoscimento per le imprese che hanno avuto un calo di fatturato rispetto all’anno scorso. In particolare dovrebbe essere a fondo perduto per le aziende sotto una certa dimensione di fatturato e quindi prevalentemente per quasi tutte le aziende del settore del turismo». Franceschini ha inoltre ricordato che si sta ragionando su un «tax credit vacanze da spendere entro il 2020 in strutture ricettive»