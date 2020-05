Zucchero suona da solo. Che emozione a piazza San Marco

Un po’ di Zucchero in una deserta piazza San Marco a Venezia. Clima surreale. Sembra un film. Ma è pura realtà. Un pianoforte in mezzo all’enorme piazza. Sullo sfondo la basilica, meta di milioni di turisti di tutto il mondo. Al centro c’è Zucchero che esegue per la prima volta il toccante inedito “Amore adesso!” (adattamento italiano di “No Time for Love Like Now”, il brano di Michael Stipe e Aaron Dessner). Quello di Zucchero è un messaggio d’amore, un invito ad una ripartenza cosciente, un augurio di speranza e positività per la ripresa del Paese.

«Non c’è tempo migliore per mostrare amore, come adesso – afferma Zucchero – è un concetto che condivido pienamente e che ho deciso, con la benedizione di Stipe, di fare mio. La prima volta che ho sentito “No Time For Love Like Now” mi ha commosso moltissimo, sia per la sua melodia sia per il suo importante messaggio. Ho arrangiato il brano in stile “Sugar” con l’aiuto di Max Marcolini e scritto il testo in italiano, cercando di mantenere fede al significato originale della canzone che a mio avviso è davvero profondo ed emozionante. Ho deciso di eseguire questa canzone in Piazza San Marco a Venezia, luogo a cui sono molto legato, per dare un forte segnale alla città e a tutta l’Italia e ricordare che non dobbiamo perdere il coraggio e la speranza».

Zucchero in questi mesi di lockdown è stato protagonista di importanti eventi di rilevanza nazionale e internazionale. Ha, infatti, partecipato al live streaming mondiale “One world: together at home”, a sostegno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nella lotta al Covid-19, con una performance che ha ricevuto, tra gli altri, anche gli elogi del TheGuardian, grazie alle lusinghiere parole del critico musicale Ben Beaumont-Thomas. Si è fatto portavoce di un messaggio universale in occasione del 50° anniversario della Giornata Mondiale della Terra, il 22 aprile, suonando per la prima volta davanti ad un Colosseo deserto, l’inedito “Canto la vita”, tratto da “Let Your Love Be Known” di Bono Vox, con il testo in italiano a firma di Zucchero e un featuring con Bono nell’inciso finale del brano. E, ancora, ha preso parte alla manifestazione del Primo Maggio di Roma con un collegamento in diretta e un contributo musicale sulle note de “La canzone che se ne va”, singolo attualmente in rotazione radiofonica ed estratto dal suo ultimo disco di inediti “D.O.C.”.