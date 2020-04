Vietato andare nella seconda casa: la conferma di De Micheli

«Non si possono raggiungere le seconde case, in attesa che i risultati di contenimento migliorino. Nelle altre regioni si potrà andare solo o per motivi personali seri, oppure per lavoro nelle attività consentite». Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, intervenendo alla trasmissione La Vita in Diretta, su Rai1.

Delusi, quindi, tutti quelli che seguendo le notizie dei giorni scorsi avevano sperato di poter raggiungere la propria seconda abitazione, sia fuori sia dentro la regione di residenza.