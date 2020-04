Tre gare a Silverstone: la Formula 1 riprende così

Prima gara a Spielberg il 5 luglio e poi un triplo appuntamento a Silverstone. Sarebbe questa una delle ipotesi al vaglio per salvare il Mondiale 2020 di Formula Uno.

Fin qui sono state rinviate o cancellate le prime nove gare, anche il primo appuntamento utile in calendario - il Gran Premio di Francia del 28 giugno - è a forte rischio e in Belgio (30 agosto) hanno interrotto la vendita dei biglietti. Ecco perchè, durante una riunione di 4 ore fra Fia, F1 e team - rivela "RaceFans" - si è discusso di far cominciare la stagione direttamente a Spielberg - gara in programma dopo Le Castellet - visto che le misure restrittive in Austria sono state allentate, e poi far disputare tre gare a Silverstone in quattro settimane, tutte ovviamente a porte chiuse ma utilizzando due distinte configurazioni del tracciato.