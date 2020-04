I nuovi positivi sono 2.937, altri 727 morti

Sono 2937 i positivi in più rispetto a ieri, in aumento rispetto ai 2.107 nuovi casi di martedì, per un totale di oltre 80mila di cui 4035 in terapia intensiva, 28mila ricoverati con sintomi, mentre 48mila in isolamento con sintemi lievi o senza sintomi. Sono 727 le persone decedute oggi, 1118 i nuovi guariti. Lo ha detto il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli in conferenza stampa. «Sono stati trasferiti 103 pazienti, 7 in più di ieri» ha precisato poi Borrelli, nel punto stampa di stasera, aggiungendo che «30 pazienti sono stati trasferiti in Germania». Ora sono 16.847 in tutta Italia le persone guarite dal coronavirus Covid-19.

Borrelli ha inoltre chiarito la questione mascherine. «Per le mascherine non idonee consegnate ci siamo scusati con l'ordine dei medici. Le mascherine ai medici di base sono state distribuite per un errore logistico, erano state donate all’Italia dalla Cina e il carico era destinato alla collettività. Provvederemo prontamente a rifornire i medici di base assieme al commissario Arcuri con le mascherine Ffp2».