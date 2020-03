“Volete che faccia una chiamata?”: le parole di Giulia De Lellis sui social alzano di nuovo un polverone. Pieno di gossip. L’ex gieffina vip si riferisce ad Andrea Damante (la loro storia è durata diversi anni ed è finita improvvisamente). La parentesi con Iannone, ex di Belen, è stata definitivamente archiviata. La De Lellis, a quanto pare, l’ha mollato. Adesso è single. E le voci su un presunto ritorno di fiamma con Damante sono vere.

Lei stessa, durante una diretta Instagram, risponde ai fan che da giorni sono col fiato sospeso. “Vedo che parlate solo di lui, ma va bene così. […] Volete che io faccia questa chiamata? - dice Giulia. Va bene, la faccio questa chiamata. Farò questa chiamate. Ecco qua, visto che è fortemente richiesta la cosa. Dov’è? Dai, vediamo se risponde. Scherzi a parte. Io vorrei fare queste chiamate, ma non riesco a capire perché Instagram non ti dà la possibilità di selezionare un nome e metterlo in chiamata. Quindi posso chiamare solo le persone che io vedo. Ma non c’è, mi dispiace ragazzi”.

Come mai Damante si è sottratto alla telefonata? Un vero mistero, che sta animando sempre più la cronaca rosa. Intanto, una fonte segreta ci svela che Giulia e Andrea si sono incontrati in un negozio di scarpe circa due mesi fa, a Milano. Uno scambio di sguardi e niente più. Il resto è storia di questi giorni.