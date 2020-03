Seduti a distanza. Rigorosamente con la mascherina. La più trendy è decisamente Giorgia Meloni, che si è presentata al vertice governo-opposizioni di stasera a Palazzo Chigi con na protezione speciale.

Anche Salvini la indossa, idem in ministri. Per l’esecutivo presenti il premier Giuseppe Conte e il ministro dei Rapporti col Parlamento, Federico D’Inca. Per il centrodestra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani. In videoconferenza collegato il ministro della Salute, Roberto Speranza. Al vertice Salvini è stato accompagnato da Claudio Durigon e Alberto Bagnai, mentre Meloni guidava la delegazione Fdi formata dai capigruppo Francesco Lollobrigida e Claudio Ceriani. Per Fi solo Tajani. In rappresentanza di "Noi con l’Italia Maurizio Lupi.

«È un precedente rilevante quello di limitare la libertà personale delle persone tramite Dpcm. Siamo in una democrazia, è fondamentale che ogni limitazione della libertà individuale o di movimento sia decisa dal Parlamento e non con decreto del governo». Lo ha scritto Giorgia Meloni prima di andare a palazzo Chigi.