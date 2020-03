Si aggrava ancora il bilancio dell'epidemia di coronavirus in Italia. La contabilità che il commissario straordinario all'emergenza Angelo Borrelli è sempre più pesante giorno dopo giorno. "Oggi ci sono stati 133 decessi, per un totale di 366 da inizio epidemia", ha detto il capo della Protezione civile nel consueto punto stampa. Le vittime sono "113 in Lombardia, 8 in Emilia Romagna, uno nelle Marche, cinque in Veneto, due in Liguria, due nel Lazio, uno in Puglia e uno in Friuli Venezia Giulia". Il totale dei positivi è 6387, 1326 in più di ieri. Di questi 2180 sono in isolamento domiciliare, 3557 ricoverati con sintomi, 650 in terapia intensiva. Ieri la contabilità degli infetti era salita di oltre mille unità. I pazienti guariti oggi sono invece 33 per 622 totali.

Il bilancio odierno proietta l'Italia come secondo paese al mondo per numero di contagi e di morti. È stata sorpassata infatti la Corea del Sud che ha 7.313 casi e 50 morti.

Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, ha fornito ulteriori informazioni sulle vittime italiane. "I decessi sono pazienti quasi sempre anziani, il 60% è ultraottantenne e della quasi totalità sopra i 70 anni. Sono pazienti caratterizzati da presenza di più patologie croniche. Anche quelli più giovani sono chiamati a proteggere questa fascia di età che si configura come la più fragile e che paga il prezzo più altro rispetto all’epidemia che stiamo vivendo. È un appello a ciascuno di noi, i nostri comportamenti influiscono sulla circolazione del virus e di chi ci sta accanto, in particolare chi è più fragile", ha detto Brusaferro. Borrelli inltre ha assicurato che sono in arrivo 22 milioni di mascherine la cui distribuzione sarà iniziata giovedì 12 marzo. "Abbiamo anche la fornitura di mascherine Ffp3, guanti monouso, occhiali protettivi, tute monouso. Abbiamo avviato anche una richiesta di offerta, con scadenza a domani mattina alle ore 10 da parte di Consip, per l’acquisto di oltre cinquemila ventilatori e respiratori polmonari" fondamentali per i pazienti in terapia intensiva - a oggi 650 su 3557 ricoverati - ha aggiunto Borrelli.