Pomezia chiude il liceo Pascal. Tra gli studenti il figlio del poliziotto positivo al coronavirus

È il poliziotto in servizio presso il commissariato di Spinaceto il caso positivo positivo al coronavirus comunicato stamattina dal Comune di Pomezia. La positività al test per il Covid-19 è stata confermata questa mattina dai test dell'Istituto nazionale malattie infettive Spallanzani. Si tratta di un uomo residente a Torvaianica, nella zona di Martin Pescatore.

È il padre di uno studente del liceo Pascal di Pomezia. Attualmente, l'uomo è ricoverato allo Spallanzani di Roma. In corso gli accertamenti sui familiari.

"I test eseguiti durante la notte presso l'istituto Spallanzani confermano la positività al COVID-19 di un poliziotto - dichiara l’assessore alla sanità e l’Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato - Sono stati informati il Prefetto e il Questore. Ricostruiti tutti i contatti stretti e posti sotto sorveglianza sanitaria. Si conferma il link epidemiologico con la Regione Lombardia".

L’allarme è scattato nella giornata di ieri. L'uomo, era in malattia dal 25 febbraio, aveva riscontrato dei forti sintomi influenzali, e con il sopraggiungere di una polmonite è stato portato al Policlinico Gemelli.

Il presidio medico di polizia ha avviato il protocollo sanitario previsto in questi casi e sono in corso test e verifiche sui colleghi venuti in contatto con il poliziotto, si dovranno verificare eventuali ed ulteriori casi di contagio all’interno della famiglia per ricostruire, e soprattutto circoscrivere la diffusione del virus.

Il Comune di Pomezia, intanto, mediante il COC, è già al lavoro per attivare tutte le procedure del caso. Nella giornata di oggi ha dato la notizia predisponendo, in via precauzionale, la chiusura dell'istituto Pascal di Pomezia.

"E' stato accertato un caso positivo al Coronavirus del padre di uno studente dell’istituto Pascal di Pomezia - si legge nella nota del comune - attualmente ricoverato allo Spallanzani di Roma. Sono in corso gli accertamenti sui familiari. Si informa la cittadinanza che si sta predisponendo, in via precauzionale, la chiusura della scuola. Si raccomanda di evitare allarmismi. Seguiranno aggiornamenti".

Dalla scuola, invece, si apprende che " ragazzi per la giornata di oggi, torneranno a casa". La dirigenza dell'Istituto ha pubblicando un avviso per informare famiglie e studenti dell'interruzione delle lezioni: "Si informa che, in via precauzionale, è stata predisposta dal Sindaco la chiusura del nostro Liceo. Gli studenti che oggi erano presenti a scuola sono ritornati al loro domicilio dopo formale autorizzazione dei genitori all'uscita. I docenti e il personale ATA non dovranno recarsi a scuola a partire dalla data odierna.Sono state attivate dall'autorità sanitaria tutte le cautele e le procedure previste, pertanto si raccomanda di evitare inutili allarmismi.Ogni ulteriore informazione riguardante il nostro Istituto sarà tempestivamente comunicata" sul portale della scuola. Alle 15 è prevista una conferenza stampa al Comune di Pomezia.