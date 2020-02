Conte e Renzi se le cantano al karaoke: chi vince?

Dal governo al karaoke: Dejan di Radio Rock fa cantare il premier Giuseppe Conte e l'ex premier Matteo Renzi e la sfida fra i due diventa anche canora. Mentre il presidente del Consiglio telefona ai senatori di Forza Italia per cercare di creare un gruppo alternativo a Iv, il leader di Italia Viva continua la sua partita per mandare in fibrillazione la maggioranza. Intanto si sfidano - a sorpresa - al karaoke: in attesa di sapere se il governo cadrà, chi dei due secondo voi canta meglio?