Coronavirus, Niccolò torna in ItaliaPrimo caso di contagio in Africa

Niccolò, il 17enne di Grado, bloccato a Wuhan a causa delle procedure per il Coronavirus, ha superato i controlli medici indispensabili per il suo rientro in Italia, a quanto si apprende. Un volo speciale lo riporterà domani mattina in Italia. Il rientro a Pratica di Mare dello studente è previsto per le 7.

Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri ha fatto sapere che sarebbe stato anche lui sull'aereo per Wuhan: "Con me medici e infermieri. Ritorneremo sabato". Per lui è stata attivata la procedura di quarantena.

Intanto Il Coronavirus è arrivato in Africa, dove è stato riportato un caso confermato in Egitto. Lo ha annunciato il ministro della Salute egiziano, specificando che si tratta di un paziente straniero - di cui non sono stati forniti altri dettagli - ricoverato in isolamento in ospedale. Il ministro, in una nota, ha spiegato di aver immediatamente informato l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e di aver preso tutte le misure necessarie per prevenire la diffusione del virus. Nell’ultimo bollettino dell’Oms, con i dati sull’epidemia aggiornati alla serata di ieri 13 febbraio, non risultavano casi confermati di Covid-19 nel Continente africano.