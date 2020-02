Potrebbe essere l’involontaria conseguenza di un litigio la tragica morte di una donna, Desirèe Luciani originaria di Chieti, investita da un auto a Giulianova (Teramo) dove risiedeva. Alla guida in quel momento c’era la figlia di 15 anni. Secondo la ricostruzione della dinamica dell’accaduto ad opera dei Carabinieri di Giulianova e degli agenti della Polizia Locale, sembra che madre e figlia stessero litigando e che la donna stesse cercando di far scendere la ragazza dall’auto. Il tragico incidente, la cui ricostruzione è confermata dagli investigatori, si è verificato in via Ancona, strada stretta e a senso unico, traversa del lungomare Zara a Giulianova Lido.

La minorenne era al posto di guida e la madre vicino allo sportello aperto della vettura: era inserita la retromarcia e l’auto si è messa in movimento, la donna è così finita sotto le ruote della vettura. Inutili i soccorsi da parte del 118. La ragazza è sotto choc.

Una tragedia che si aggiunge a un'altra già vissuta dalla famiglia Luciani. Due anni fa il fratello della donna, lo chef Francesco, è morto a Chieti in un incidente stradale investito da un 'auto guidata da un uomo risultato poi ubriaco. E Desirèe lo aveva ricordato sul suo profilo Facebook appena un mese fa, postando la notizia della condanna a quattro anni per omicidio stradale dell'investitore.