La Raggi premia quelli dello staff

Virginia Raggi fa ricco il proprio staff. È tutto messo nero su bianco nella pre-intesa siglata da Città Metropolitana e sindacati sul rinnovo del contratto integrativo del personale di Palazzo Valentini. Nella parte riguardante il salario accessorio, il pre-accordo recepisce gli indirizzi per la contrattazione integrativa relativa al triennio 2019-2021 per il personale non dirigente emanati dalla vicesindaca Teresa Maria Zotta. I premi di produttività individuale vengono assegnati allo staff della sindaca Virginia Raggi e della vicesindaca.

La pre-intesa è stata siglata lo scorso 26 novembre e presto porterà all’approvazione del testo definitivo con gli importi del fondo stabilito per l’anno 2019. La parte più importante riguarda la definizione del salario accessorio del personale previsto dall’articolo 23 e rubricato come premio correlato alla performance organizzativa e individuale...

