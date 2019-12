La Regina Elisabetta ha deciso: trono a Carlo. Ma senza Camilla

Se ne sono accorti persino i sontuosi arazzi di Buckingham Palace che il principe Carlo, 71 anni suonati e una vita da aspirante monarca (finora all'insegna dell'«aspetta e spera»), negli ultimi tempi è cambiato eccome. Alla grande, oserei dire. Tardino anzichenò, obietterete... Ma con quella genitrice di ferro e straordinariamente longeva, perché mettere la testa a posto troppo presto?

Charlie sapeva bene che la sua arma migliore era la pazienza. E di necessità ha fatto virtù. Si è divertito e sbizzarrito con le sue passioni e le sue manie, un pò rurali e un pò sofisticate, e poi - al segnale convenuto - si è esibito in una metamorfosi niente male.

Difficile oggi, quasi impossibile, coglierlo in una delle sue proverbiali gaffès. O ridicolizzarlo per il suo abbigliamento da eccentrico gentiluomo di campagna, ambientalista e «cavallaro», nonché coltivatore diretto dei prodotti dei suoi cospicui possedimenti. O beccarlo in una sfrenata danza esotica nel corso di una delle sue infinite (e stucchevoli) visite ai paesi più remoti e folkloristici del decaduto Commonwealth.

No, signori miei... È un altro uomo, il buon Carletto, che una volta i sudditi di Sua Maestà calcolavano assai poco (e criticavano molto) preferendogli il primogenito William, ragazzo maturo e attento alle regole, già ben consapevole del delicato ruolo di erede dell' erede al trono e - forse - di suo anticipato rimpiazzo. È un altro film, da un annetto a questa parte. Da quando gli intrighi, i bisticci e le mattane all' interno della Royal Family (una sorta di eduardiana e incasinata Casa Cupiello in salsa british) si sono infittiti come una inestricabile tela di ragno e a sciogliere i nodi ha cominciato a pensarci lui.

Il dandy apparentemente vuoterello, che prende in mano le redini della rissosa "The Firm" (la "Ditta", o "Fabbrica", targata Windsor). Che cerca di gestire e sopire il clamoroso allontanamento tra i due «golden» rampolli e di smussare la concorrenza a fior di pelle tra la diligente Kate e la discola Meghan - entrambe in...

