Il presidente Conte visita a Ceglie Messapica la Fondazione San Raffaele

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, venerdì 27 settembre prima di far tappa a “La Piazza” evento organizzato e promosso da Affaritaliani.it, visiterà alle ore 17.00 il Presidio Ospedaliero ad Alta Specialità “Fondazione San Raffaele” sito proprio a Ceglie Messapica.

L’incontro con ospiti, familiari, operatori sanitari e non, rappresenta il riconoscimento più grande per il lavoro svolto dal Centro che si appresta a celebrare il ventennale delle attività e che per gli elevati standard di assistenza si conferma punto di riferimento per il Sud Italia in campo riabilitativo.