Sì o no alle cifre di Razzi sul governo M5s-Pd?

70% Pd-5 Stelle e 30%. Cari lettori, il governo rosso-giallo per l'ex parlamentare Antonio Razzi si farà: "Nessuno vuole andare a casa, soprattutto i 5 Stelle". "Il Governo 5stelle-Pd io lo vedo al 70%, lo fanno e così diventano tutti Razzi. Perché quando sono stato io che ho cambiato fronte - ha sottolineato l'ex senatore - me ne hanno dette di tutti i colori e persino oggi quando fanno le riunioni per far vedere alla gente che loro non cambiano idea dicono, non facciamo come Razzi”. Secondo voi è così, sì o no?