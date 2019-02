Nel Pd si azzuffano pure sulla scheda

La riunione della commissione del congresso del Pd, martedì prossimo, rischia di essere il teatro dei soliti scontri sulle regole tra le varie mozioni. Ma se il copione non differisce granché dalle liti andate in scena in occasione delle sfide del passato, stavolta il motivo del contendere è invece inedito. A dividere i vari candidati alla segreteria è infatti la composizione della scheda che sarà consegnata ai militanti che accorreranno ai gazebo il 3 marzo.

Il pomo della discordia non è la posizione dei vari candidati. A sciogliere il nodo è stato il sorteggio, con Martina che comparirà per primo seguito da Zingaretti e poi da Giachetti-Ascabi...

