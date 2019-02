Salvini, Ferragni e la Bestia: benvenuti al Renzi-show

Che sia reducismo oppure il rullo di tamburi per un nuovo inizio, magari post le europee? Dubbio amletico, intanto Renzi fa capolino, almeno per un giorno, nella scena mediatica. E utilizza come grimaldello il suo libro, «Un’altra strada» (edito da Marsilio), in un piccolo tour de force. La mattina di ieri alla stampa estera, la sera al Tempio di Adriano, santuario delle presentazioni che fanno agenda politica.

Si respira, per un paio d’ore, lo scampolo del fu renzismo arrembante. E ci sono un po’ tutti. Maria Elena Boschi entra con l’aura della madrina celestiale, sorride e distribuisce saluti in quantità. Si siede fa Patrizia Prestipino e Pierferdinando Casini, che sta in trasferta, ma solo un po’. Ci sono i candidati «renziani» al congresso...

