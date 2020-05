Assalto in banca ad Aversa, il poliziotto eroe rischia il ginocchio. Cosa succede fuori

Assalto in banca con sparatoria ad Aversa, estratti i due proiettili ma il poliziotto eroe operato ora rischia il ginocchio, perché ha subito lesioni gravi. L'agente delle Polfer ferito, residente a Parete, era libero dal servizio ma è stato lui la pietra di inciampo dei rapinatori che hanno sparato: non ha esploso un solo colpo ma, come si vede dal primo video, ha ingaggiato un corpo a corpo con uno dei banditi armati di fucili automatici, e col suo intervento non solo ha salvato la guardia giurata ferita alla caviglia, a cui i banditi hanno strappato di mano la busta con 100mila euro arrivati con il portavalori, ma è riuscito a fargliela cadere di mano e a metterli in fuga. Costringendoli a tornare indietro a riprendere i soldi.

Nel secondo video, quello registrato dalle telecamere di sorveglianza della Bnl esterne all'istituto di credito, si vedono i due banditi messi in fuga, e senza soldi. Ma uno dei due ci ripensa, quello con il giubbotto colorato afferra e spinge il complice con la tuta celeste a tornare indietro per riprendere la busta coi soldi. Dentro, accasciati e feriti, ci sono il poliziotto eroe, e, sulla sinistra, il vigilante.

L'agente Polfer ferito ha rischiato la morte, libero dal servizio. E ora per le gravi lesioni riportate dai proiettili sparati dai banditi rischia il ginocchio. Poteva girarsi dall'altra parte e non l'ha fatto, riuscendo con sangue freddo anche a salvare la vita al vigilante. Il fatto segue di pochi giorni il funerale di Pasquale Apicella, morto a Napoli nello scontro della volante con l'auto dei rapinatori, aveva 37 anni ed era padre di un bambino di 6 anni e di una bimba di tre mesi.