Tensione alle stelle davanti al carcere romano di Rebibbia. I familiari dei detenuti si sono scontrati con le forze di polizia e hanno provato a sfondare il cordone di sicurezza.

I familiari dei detenuti chiedono che chi è in carcere venga messo in sicurezza dal rischio di contagio del coronavirus. Per questo hanno urlato alcuni slogan come "Tutti liberi".