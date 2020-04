Arriva WhatsApp multi-device, così si potrà chattare su tutti i dispositivi (anche su iPad)

WhatsApp su tutti i dispositivi, rivoluzione in arrivo. L'app di chat e videochiamate più popolare sta per lanciare la funzione multi-device che consente di utilizzare lo stesso account su più device come smartphone, computer desktop, laptop, tablet e convertibili. Non solo, tra le novità in arrivo ci sarebbe anche la compatibilità con iPad. Gli indizi dell'adeguamento di WhatsApp alle altre piattaforme come Telegram, non ancora confermata ufficialmente, sono state trovate nella versione beta 2.20.143, riporta Hardware Upgrade, che prevederebbe la possibilità di accesso a un dispositivo diverso dallo smartphone su cui opera l'account. Tra i vantaggi dell'aggiornamento la possibilità di utilizzare il software anche se lo smartphone è spento.

Come detto, a oggi non c'è niente di ufficiale ed è difficile prevedere quando una versione di WhatsApp con multi-device sarà rilasciata, ma le tracce lasciate finora dalla piattaforma fanno pensare che la nuova funzione sia in rampa di lancio.