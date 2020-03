Ecco Quarantine Chat, l'app per chiacchieroni cronici. Telefonate a caso nel mondo in lockdown

Siete chiusi da soli in casa tutto il giorno ma siete dei chiacchieroni cronici e non sapete con chi parlare? Niente paura, c'è Quarantine Chat, applicazione web che vi mette in contatto con persone a caso nel mondo in queste settimane di emergenza coronavirus. Basta inserire il numero di telefono, ma solo per registrarsi dal momento che le chiamate sono effettuate in Voip il numero rimane provato.

Niente immagini o chat, solo voce. Il telefono può squillare in qualsiasi momento a caso, ma naturalmente si può non rispondere, in quel caso la chiamata passa a un altro. A sviluppare il progetto Danielle Baskin e Matt Hawkins, due artisti che hanno aggiornato un servizio di dial up già esistente in base alle nuove esigenze globali.