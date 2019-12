WhatsApp a febbraio smetterà di funzionare su centinaia di modelli di smartphone. Ecco quali

WhatsApp smetterà di funzionare su qualche milione di smartphone a partire dal primo febbraio 2020. A finire sotto la scure dell'azienda che fornisce il servizio di messaggistica istantanea sono i centinaia di modelli che hanno sistemi operativi obsoleti, ovvero gli iPhone con iOS 8 e precedenti e cellulari con Android 2.3.7 o versioni più vecchie. Potete verificare quale versione di iOs o Android è installata sul vostro dispositivo tra le impostazioni di sistema sotto la voce "informazioni sul telefono" o "sistema operativo".

Per questi modelli non varranno più gli aggiornamenti del software e WhatsApp smetterà di funzionare. Se avete un vecchio smartphone ancora funzionante e non volete fare a meno della piattaforma del fumetto verde, potete provare ad aggiornare il sistema operativo all'ultima versione supportata.