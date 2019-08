Facebook rilancia sullo streaming: ecco le serie da non perdere

Non solo video virali e dirette di eventi, ma vere e proprie serie in streaming gratuito su dispositivi mobili, laptop e smart tv. A un anno dal debutto Facebook Watch, il servizio di video del social network, rilancia l'offerta con un calendario fitto di nuovi contenuti e produzioni originali made in Munlo Park. Il servizio è usato da 720 milioni di persone al mese (140 milioni di utenti al giorno che trascorrono 26 minuti al giorno di media su Watch) e ospita un'ampia gamma di contenuti di vario tipo, dalla commedia al genere drammatico ai reality, dai contenuti creati dagli utenti agli sport dal vivo. Di seguito le Serie recentemente lanciate o in arrivo da oggi al prossimo autunno su Facebook Watch:

Luglio

Human Discoveries (Premiere) – 16 Luglio

Serie animata divertente e allo stesso tempo educativa, che segue le vicende di Gary (doppiato da Zac Efron) e Jane (doppiata da Anna Kendrick) in un viaggio alla scoperta degli albori della nostra civiltà e della necessità di sopravvivere ai numerosi pericoli della vita preistorica insieme agli amici Trog, Minerva e Ugg.

Agosto

Five Points (Seconda Stagione) – 5 Agosto

Lanciata a giugno 2018, è la storia di un evento drammatico (una sparatoria all’interno di un liceo) visto dai diversi punti di vista di 5 studenti della South Side Chicago high school.

Curse of Akakor (Premiere) – 11 Agosto

Narra l’avventura di 5 esploratori alla ricerca di una città d’oro in Amazzonia e della risposta a una domanda: perchè tutti quelli che hanno cercato di scoprire il segreto della leggenda di Akakor sono svaniti nel nulla?

Ball In The Family (Quinta Stagione ) – 18 Agosto

Reality sulle avventure della famiglia di Lonzo Ball, stella della NBA nella squadra dei Los Angeles Lakers prima e dei New Orleans Pelikans poi.

Huda Boss (Seconda Stagione ) – 20 Agosto

Factual su Huda Kattan, blogger e creatrice del marchio di makeup Huda Beauty. La serie segue le vite di Huda, delle sorelle Mona e Alya e del marito Christopher.

Settembre

Red Table Talk – in arrivo Nuovi Episodi (data esatta da annunciare)

Talk show dove tre generazioni di donne - Jada Pinkett Smith, sua figlia Willow e sua madre Adrienne - intrattengono conversazioni sincere sugli argomenti più vari con familiari e amici.

Ottobre



Sorry For Your Loss (Seconda Stagione ) – 1 Ottobre

Serie che racconta i primi mesi di lutto della giovane vedova Liegh Shaw, interpretata da Elizabeth Olsen

The Birch (Premiere) – 11 Ottobre

Attesissimo debutto per l’horror che espande un cortometraggio di Ben Franklin e Anthony Melton su un’antica creatura delle foreste che protegge un adolescente vittima di bullismo.

Limetown (Premiere) – 16 Ottobre

Serie in 10 episodi tratta dall’omonimo podcast di grande successo. La protagonista sarà Jessica Biel nei panni di Lia Haddock, una giornalista che indaga sulla misteriosa scomparsa di 300 persone in un centro di ricerca sulle neuroscienze in Tennessee.

Per vedere i video su Facebook Watch, bisogna andare sulla sezione Notizie e cliccare su Watch nel menu a sinistra. Per trovare la serie preferita, digitare il titolo dello show o del video (ad esempio Red Table Talk) nella barra di ricerca. Si può poi cliccare su 'Segui' per aggiungere lo show alla tua lista dei video da vedere ed essere sempre aggiornato sui nuovi episodi man mano che vengono lanciati. Quando segui un programma, puoi trovarlo nella tua lista dei video. Puoi gestire le notifiche nelle impostazioni della lista dei video.