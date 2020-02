A Roma il "Tuo Vissani", dal brunch alla cena d'autore

C'erano anche Massimo D'Alema e Gabriel Garko all'inaugurazione dI "Il Tuo Vissani", il nuovo ristorante che lo chef umbro ha aperto a piazza San Pantaleo a Roma. Disegnato su tre livelli, aperto da mezzogiorno fino alle 11 di sera, con un angolo dedicato alla Mixology ereditata dalla gestione precedente, proporrà la cucina di Gianfranco Vissani ma con la possibilità anche di fermarsi per un semplice panino o un tramezzino, per un brunch - comprensivo di un primo piatto e di un dolce - per una "merenda" di metà pomeriggio, per l'aperitivo oppure per una vera e propria cena. Con due proposte: il menu Vissani smart e quello Vissani smartplus. Lo chef di Baschi ha promesso di tenere i prezzi a livelli accessibili (quasi) a tutti, puntando tutto sulla qualità di prodotti esclusivamente italiani. I due menu serali sono proposti a 55 euro e 70 euro (bevande escluse) l'happy hour - che prevede sei cicchetti, un piatto a sorpresa più un calice o un cocktail - a 25 euro e un brunch a 18 euro (bevande escluse). In fondo siamo sempre davanti alla cucina di uno chef che ha fatto la storia della ristorazione italiana.