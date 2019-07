Accordo Deliveroo-Daruma, il Poké arriva direttamente a casa

Arriva il nuovo servizio a domicilio della catena Daruma Sushi, il Poké. Forte dei suoi 15 anni di esperienza nella lavorazione del prodotto "crudo", Daruma aggiunge non solo le classiche ricette di pesce crudo marinato, tipiche dei Pokè, ma anche la variante con pollo o vegana, accomunate dallo stesso contenitore: una bowl pratica ed ecosostenibile. Pokè by Daruma infatti è una company interamente eco-compatibile che, anticipando l’entrata in vigore della normativa europea, è già plastic free e tree free (usa solo carte riciclate e certificate FSC): finito il pokè, tutta la bowl può essere gettata nell’umido. Il prezzo medio di un pokè è 10,90 euro, che lo rende sostenibile anche da un punto di vista economico con una offerta di pesce crudo fresco della migliore qualità, riso, verdure, frutta. Il tutto è disponibile direttamente a casa o in ufficio ordinando con il delivery partner esclusivo per Roma, Deliveroo. Questo il menu: Salmon Lover, con riso integrale, salmone delicatamente marinato nella soya e sesamo, avocado, edamame, ananas e anacardi, accompagnato dalla Yuzu Mayo; Vegan Delight, con riso venere, edamame, mango, carote julienne, alga hyashi wakame, ravanello, mandorle. Topping vegan teriyaki; Don Chicken, con riso bianco e bocconcini di pollo cotto in salsa teriyaki. Crunchy Salmon, con insalata mista, salmone croccante, peperoncino dolce e scaglie di mandorle, accompagnato da salsa avocado mayo. Crunchy Shrimp, con insalata mista, gambero argentino impanato nel panko, peperoncino dolce e scaglie di mandorle, accompagnato da salsa avocado mayo. Ordinazioni dalle 10 alle 22 su pokebydaruma.com.