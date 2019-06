Bocale, un Sagrantino lungo cento anni

Valentino Valentini ha Montefalco nel cuore. Non solo perché ne è stato sindaco per quasi dieci anni, fino al 2009, ma soprattutto perché appartiene a una famiglia che da cento anni coltiva quelle vigne dalle quali nasce il Sagrantino, un vino con caratteristiche praticamente uniche nel panorama italiano. Oggi l’azienda Bocale della famiglia Valentini (il nome viene dal soprannome dato loro nella zona) ha poco più di 5 ettari vitati e produce annualmente circa 30 mila bottiglie, la metà delle quali viene venduta direttamente all’estero. Quattro i vini prodotti, tre rossi e un bianco. Quest’ultimo è un Trebbiano spoletino sul quale l’azienda ha deciso di investire da pochi anni ma ha potenzialità per poter sicuramente piacere, con una grande freschezza e buona sapidità.

A seguire il classico Montefalco rosso (70% Sangiovese, 15% Sagrantino e 15% tra Merlot e Colorino) che resta ad affinare in barrique e botte per 12 mesi e poi riposa ancora in bottiglia per almeno 6 mesi. Di buona struttura conquista il palato con note che variano tra spezie e sbuffi di ciliegia. Vino di punta è ovviamente il Sagrantino. L’annata 2015 (in commercio uscirà solo l’anno prossimo) prodotta in sole mille bottiglie ha tutte le caratteristiche di un vino che può farla da padrone in qualsiasi occasione: grande struttura, tannini corposi ma mai eccessivi, profumi e sentori di frutta rossa e una lunghissima persistenza. Più intrigante, forse, l’annata 2016, soprattutto per una freschezza che lo rende più facilmente bevibile anche in occasioni meno paludate. Infine il Passito di Sagrantino da abbinare con dolci tipici della zona. Oppure, azzardando, con la cioccolata. Unica pecca è la difficoltà di trovare i vini della cantina Bocale in vendita nelle enoteche. Si può supplire ordinandoli sul sito dell’azienda. Oppure - ed è sicuramente la strada migliore - andando a visitare la cantina, parlando con Valentino, guardando le vigne e degustando i suoi vini.