Il ministro Centinaio nei paesi del terremoto

Un Consorzio nato per rilanciare l’economia dei comuni colpiti dal terremoto e che ha ricevuto la visita e i complimenti del ministro delle politiche agricole Gian Marco Centinaio. È successo a Cittareale, dove l’esponente leghista del governo ha visitato, insieme all’assessore regionale all’agricoltura del Lazio Enrica Onorati, alcune aziende dell’associazione Salariaè.

"Ho avuto modo di ringraziare gli esponenti istituzionali, ai quali ho illustrato anche la Rete di Imprese Alte Terre che, con le attività di Cittareale e dei comuni vicini, sta promuovendo le produzioni tipiche e la ricettività del nostro territorio" ha spiegato il sindaco Francesco Nelli. «La volontà di farci conoscere e mettere a sistema l’offerta ricettiva con le risorse naturalistiche, gastronomiche e umane del territorio – ha spiegato il presidente del Consorzio Salariaè, Emidio Gentili - nasce in realtà già prima del terremoto. Siamo infatti partiti come una piccola associazione e nel tempo siamo riusciti a crescere, anche grazie al sostegno della Regione Lazio, fino ad arrivare alla costituzione del Consorzio, attraverso cui abbiamo messo a punto il progetto Alte Terre e il pic nic diffuso per promuovere una gita fuori porta su misura. Un’iniziativa, quest’ultima, che sintetizza il forte impegno e il grande gioco di squadra avviato tra ristoranti, agriturismi e produttori per ridare ossigeno al tessuto produttivo di Cittareale, comune capofila che ringraziamo per il sostegno, e degli altri Comuni coinvolti con le loro piccole frazioni (Amatrice, Accumoli, Castel Sant'Angelo, Posta, Cittaducale, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino e Micigliano)".