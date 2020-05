Soleil Sorge e la quarantena ai Caraibi: "odissea" finita, non ci credo

L’odissea, come la definisce Soleil, è finita. Adesso torna in Italia dopo una lunga permanenza (forzata a causa dell’emergenza Coronavirus) ai Caraibi. L’ex di Jeremias Rodriguez era rimasta bloccata oltreoceano facendo preoccupare tutti. Era stata lei stessa a raccontarlo su Instagram:“Anche noi qui siamo in quarantena. Stiamo nel nostro appartamento e ogni tanto quando non c’è nessuno cerchiamo di scendere in piscina a prendere un po’ di sole. Ma anche qui la situazione non è molto diversa dall’Italia. Ci sono meno casi, fortunatamente, ma tutto il mondo è uguale in questo momento. Purtroppo ieri sera dovevamo ripartire ma ci hanno cancellato il volo”.

Poi la bella notizia. Sempre comunicata tramite i social: “L’odissea è finita, si torna in Italia!”, dice Soleil nelle sue storie. “Non mi sembra vero, non ci credo. Scusate l’assenza di questi giorni, non vi ho detto nulla perché come le altre volte non si sapeva se effettivamente saremmo partiti e se avessero cancellato anche questo volo. Comunque ho preso questi giorni per stare con mio padre andare all’avventura come piace a noi. Questi sono i momenti per qui vale la pena vivere”.