Elettra Lamborghini su di giri: "Come una vacca da monta". Scatenata sui social

La quarantena manda fuori giri Elettra Lamborghini che si sfoga sui social. Su Instagram annuncia che avrebbe voluto mettere una nuova foto "ma sto magnà come una vacca da monta per cui ho pensato di postare questa mia vecchia foto dove mi vedo particolarmente sexy e porkah", scrive la cantante di "Musica e il resto scompare".

Nell'isolamento casalingo con la palestra lontana e il frigo sempre a portata di mano si prende qualche chilo, questo ormai è un dato di fatto per molti italiani. E così in attesa che l'ereditiera social torni in forma per postare nuove foto sexy i fan dovranno accontentarsi dei vecchi scatti.