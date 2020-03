Antonella Elia contro Valeria Marini. Cristiano Malgioglio le demolisce così

Eva contro Eva o meglio Antonella Elia contro Valeria Marini, non piace a Cristiano Malgioglio, ex concorrente dello storico GFVip 2 e opinionista del Grande Fratello di Barbara d'Urso. L'artista sta seguendo con attenzione le vicende del GFVip condotto da Alfonso Signorini e finora è stato molto critico: ha bocciato Pupo e Wanda Nara definendoli "inutili", ha liquidato Pago come "uomo del Medioevo" per aver detto alla fidanzata Serena di stare lontano da Licia in quanto omosessuale, ha bacchettato Clizia Incorvaia per le frasi che le sono costate l'espulsione e adesso sparge sale nella piaga del rapporto tra Antonella Elia e Valeria Marini che in questi giorni se ne sono dette di tutti i colori, da "indemoniata" a "c**o pieno di cellulite".

Malgioglio ha scritto su Twitter: "Donne che non amano altre donne è un brutto messaggio che passa al GF". Niente solidarietà femminile, ma provocazioni e litigi continui tra le due vip che stanno mettendo a dura prova la pazienza dei coinquilini stremati dalla guerriglia casalinga.