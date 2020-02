Chiara Ferragni sta male a letto. Fedez la cura così

Chiara Ferragni sta male. Niente di grave. Solo un po' di influenza. Ma l'influencer si fa vedere nel suo Le Chalet Mont Blanc.

Per approfondire leggi anche: Dramma in casa Ferragnez

Accanto a sé il suo amato Fedez e il piccolo Leone. Mamma Chiara, però, resta sdraiata a letto. Su Instagram i suoi follower non perdono l'occasione per farle gli auguri. Sperando di rivederla subito in gran forma.