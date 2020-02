Samanta Togni, è arrivato il giorno: si sposa a Narni con il chirurgo

Matrimonio da favola per Samanta Togni nell'incantevole borgo medievale di Narni. La ballerina pur di coronare il suo sogno d'amore con il chirurgo plastico Mario Russo ha appeso le scarpette al chiodo: non farà parte della quindicesima edizione di "Ballando con le Stelle". La Togni, che ha avuto una lunga storia con l'ex giocatore della Roma, Cristian Panucci, ha svelato su Instagram il nome del suo testimone: Giampiero Gencarelli ballerino e coreografo con cui ha legato nei tanti anni trascorsi nel dancing show di Milly Carlucci. Alle nozze sono presenti il figlio della danzatrice ternana, nato da una precedente relazione, e tutti i colleghi di "Ballando" oltre al giudice Guillermo Mariotto.

Tra la bella performer e il chirurgo Mario Russo, originario di Napoli, è stato un colpo di fulmine: i due si sono conosciuti solo lo scorso luglio, durante un viaggio in treno. E appena un mese dopo, a fine agosto, Russo le ha fatto la fatidica proposta di nozze fissate per sabato 15 febbraio. Da oggi nuova vita per la Togni.