Dopo Nicolò Zaniolo anche la sorella Benedetta ko col ginocchio

Dopo Nicolò anche Benedetta Zaniolo si fa male al ginocchio. Per la sorella del centrocampista della Roma si tratta di una distorsione e infiammazione del menisco. Ma a pochi giorni dal grave infortunio del fratello sembra davvero incredibile tutto questo. Su Instagram Benedetta ha postato una story in cui mostra il ginocchio malandato con l'eloquente scritta: "Diciamo che il ginocchio non è la nostra parte del corpo preferita" con tanto di hashtag per suo fratello Nicolò.

Insomma mai come adesso i due fratelli Zaniolo devono farsi forza per riuscire a superare il momento di difficoltà che stanno vivendo in contemporanea.