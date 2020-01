Dopo la Lecciso Malgioglio va con Romina. Chi vince la guerra di like

Like contro like: Malgioglio ci prova con la Power e la Lecciso. Ecco chi la spunta...Prima il selfie con Al Bano e la Lecciso a Cellino. Poi con la Power e Carrisi. Ma la guerra dei like non dà scampo: vince la foto con la Lecciso, che supera 15 mila “mi piace” su Instagram contro i 6 mila incassati dal selfie con la Power. Ed è gossip puro a Cellino.

Cosa facevano insieme Cristiano, Al Bano e Loredana? Un pranzo (di lavoro) dicono i beninformati. E poi con la Power? Sembra che ci sia stato un incontro il giorno dopo quello con la Lecciso, sempre più vicina ad Al Bano. Che sarà sul palco di Sanremo. Malgioglio, intanto, spopola ovunque con Notte perfetta: una hit che sta facendo ballare tutti. Pure la Lecciso.