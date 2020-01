Barbara d'Urso col fisico da urlo. Come festeggia la regina della tv

Fisico da urlo: la d’Urso in vacanza al mare lascia tutti senza fiato. “Siete pronti per questo 2020?”: Barbara d’Urso in vacanza pubblica una foto con un fisico mozzafiato per augurare a tutti buon anno. Uno scatto che lascia senza parole tutti. Ed è subito boom di like per la regina della tv (incoronata, di recente, la “donna più influente della televisione dell’ultimo decennio” dopo un sondaggio pubblicato da Il Corriere della sera).

Per la d’Urso una breve pausa dalle dirette, che riprenderanno subito dopo l’epifania. Con i suoi tre programmi (“Live non è la d’Urso”, “Pomeriggio5” e “Domenica Live”) ha chiuso il 2019 con ascolti che hanno superato sempre il 23% di share con oltre 3 milioni di telespettatori all’ascolto. Pomeriggio5 ha dato filo da torcere, giorno dopo giorno, puntata dopo puntata, a La vita in diretta (che è stata messa ko dalla d’Urso). Tra pochi giorni la regina di Cologno tornerà in diretta con la sua inimitabile energia. Scoop dopo scoop è pronta a conquistare il nuovo anno. Sempre all’insegna dei sorrisi.