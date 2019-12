Colin Firth e la moglie Livia Giuggioli si sono lasciati. E i social si riempiono di Bridget Jones

Si sono separati dopo 22 anni di matrimonio l'attore britannico Colin Firth e Livia Giuggioli. La notizia che il premio premio Oscar per "Il discorso del re" è tornato single ha scalato la classifica dei trending topic di Twitter, anche grazie alle offerte di matrimonio al protagonista del film "Diaro di Bridget Jones" avanzate da tante fan adoranti.

Firth, 59 anni, aveva sposato nel 1997 la produttrice di documentari Livia Giuggioli, italiana nata a Roma 50 anni fa. "Colin e Livia Firth si sono separati. Mantengono una stretta amicizia e rimangono uniti nel loro amore per i loro figli. Chiedono gentilmente la privacy. Non ci saranno ulteriori commenti", hanno comunicato i rappresentanti della coppia in una dichiarazione congiunta.

La separazione segue la crisi di coppia di un anno fa. Alla base la rivelazione che la Giuggioli aveva avuto una relazione con un amico d’infanzia tra il 2015 e il 2016. La notizia uscì fuori quando la coppia denunciò l'uomo per stalking.