Mercedesz Henger, rivelazione choc: non sono figlia di Riccardo Schicchi

Clamorosa verità. E adesso il gossip potrebbe infiammarsi per davvero. Mercedesz Henger non sarebbe la figlia biologica di Riccardo Schicchi (ex regista hard, morto diversi anni fa). La figlia di Eva Henger questa sera svelerà tutto in esclusiva a Live non è la d’Urso.

«Mia madre mi ha svelato l’identità del mio padre biologico che non è Riccardo Schicchi. Avendo saputo che qualcuno ha fatto girare la “notizia”, ho preso la decisione di fare una dichiarazione dettagliata sulla verità. Questo per evitare che in alcun modo venga alterata da gossip e opinioni di persone estranee alla vicenda», sono queste le prime parole della figlia di Eva Henger. Si tratta di un’anticipazione molto forte. Fino a questo momento tutti l’avevano conosciuta come figlia di Eva Henger e Riccardo Schicchi. Ma pare che non sia così. Live, programma show di punta di Mediaset, andrà in onda stasera. Ma ci saranno anche tanti altri argomenti. Ci svelano in anteprima: «Arriverà da New York una donna molto famosa, un’ottantenne che sostiene di fare l’amore molte volte a settimana con dei ventenni». Mentre per una serata Simona Izzo, che abbiamo visto come opinionista del programma, sarà con suo marito Ricky Tognazzi nel segmento delle sfere. Si preannunciano scintille.