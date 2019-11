Madonna... che roba! Dopo il bagno gelato, sconcertante

Madonna che freddo! La popstar fa scalpore sul web pubblicando un video dal finale… amaro. L'artista, 61 anni, è una patita del wellness e in un video pubblicato su Instagram (oltre un milione di visualizzazioni) ha svelato un segreto di bellezza: immergersi in una vasca piena di ghiaccio per almeno un minuto. La crioterapia è frequente tra gli sportivi per la capacità di ridurre gli infortuni e tra le showgirl per la proprietà di favorire l'elasticità della pelle.

La cantante si è immersa nel gelo di Frozen alle 3 del mattino e quando è emersa le gambe erano arrossate per l’effetto termico, ma a lasciare di stucco i follower è stata la bevanda calda che Madonna ha iniziato a sorseggiare subito dopo: una tazza colma di liquido giallo paglierino fumante: “È davvero buono bere la propria pipì dopo un bagno di ghiaccio”. È l’ennesima provocazione dell’eterna bad girl?