Salvini non se ne perde una. Ora ha tempo pure per la Falafel Cup

Non è un segreto che Matteo Salvini sia uno dei politici più iperattivi sui social. Ma che non si perdesse neppure le finali della Falafel Cup 2019 non lo potevamo proprio immaginare. E invece sulla pagina Instagram di "Calciatori Brutti" è stata postata la foto di Rodrigo Becao, fresco vincitore dell'ironica competizione. E il leader della Lega non ha perso tempo e ha subito commentato: "Invidia, profonda invidia...Applausi al Campione". Insomma non se ne perde una. E pensare che quest'anno ha partecipato anche lui ma è stato fatto fuori ai quarti di finale.

Visualizza questo post su Instagram Dopo una finale all'ultimo respiro (retrogusto di aglio misto salsa yogurt) il vincitore della Falafel Cup 2019 è solo uno: RODRIGO BECAO. Alla prima partecipazione. PAZZESCO. #becao #falafelcup2019 #falafelcup #kebab #calciatoribrutti Un post condiviso da CALCIATORI BRUTTI (@calciatoribrutti) in data: 11 Nov 2019 alle ore 8:09 PST Calciatori Brutti è la più irriverente e famosa pagina satirica sul calcio che c'è. Ogni anno fa questi tornei dove voti su Instagram e Facebook. La Falafel Cup è la competizione fra chi nel mondo del calcio e non solo è più idoneo a fare kebab. Salvini l'ha già vinta 2 volte, in concorso c'erano anche Di Mayo Renzi e Conte.Calciatori Brutti è la più irriverente e famosa pagina satirica sul calcio che c'è. Ogni anno fa tornei di questo tipo dove gli utenti possono votare su Instagram e Facebook. La Falafel Cup è la competizione fra chi nel mondo del calcio e non solo è più idoneo a fare kebab. Salvini l'ha già vinta 2 volte, in concorso c'erano anche Di Mayo Renzi e Conte.

