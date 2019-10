Lusso e champagne, la fuga segreta di Belen e De Martino

Bagagli, aereo, lusso e champagne a bordo di un aereo in prima classe. Per Stefano De Martino e Belen Rodriguez arriva un viaggio a sorpresa, lontano dall’Italia. Proprio come due sposini, visto che il piccolo Santiago non c’è (sembra che sia rimasto con i nonni).

Una fuga amorosa lampo che rivitalizza la passione dei due beniamini della tv. Direzione: una meta esotica, per adesso sconosciuta.

Belen non perde il controllo della situazione e - smartphone alla mano - documenta il lungo viaggio in aereo. De Martino, ad un certo punto, crolla. Dorme. Lei sorseggia un drink. Poi l’arrivo a destinazione, ma sui social non c’è ancora traccia delle loro vacanze. Nessuna foto. Saranno, probabilmente, appena atterrati e con il fuso orario non è una priorità Instagram. Ma prestissimo torneranno a pubblicare Ig Stories.

Il loro ritorno di fiamma, ufficializzato da mesi dopo anni di rottura con la fine del matrimonio, è sicuramente una delle notizie più belle per i fan della coppia. Che si sono riavvicinati e hanno rivelato di non volersi più perdere di vista.