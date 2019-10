Meghan ingrassata? La duchessa è di nuovo incinta

Gli occhi di tutto il mondo erano puntati sul pancino sbagliato! Forse non è Kate Middleton ad aspettare un figlio, ma Meghan Markle, Duchessa di Sussex e moglie del principe Harry d’Inghilterra. L’ex attrice sarebbe incinta del secondogenito a soli 5 mesi di distanza dalla nascita di Archie e il marito Harry, alla notizia, sarebbe scoppiato a piangere: lacrime di gioia.

L’indiscrezione arriva dagli Stati Uniti: “Le persone più vicine a lei sono convinte che sia di nuovo incinta! Un altro bambino chiuderà la frattura tra Harry e William e li avvicinerà di nuovo” ha dichiarato una gola profonda di casa Windsor a “Life & Style” aggiungendo che la coppia non si aspettava accadesse così in fretta, ma Meghan ha 38 anni compiuti e né lei né Harry volevano aspettare troppo a lungo per dare un fratellino o una sorellina ad Archie. La stessa fonte ha anche dichiarato: “Avere Archie ha cambiato tutta la sua visione di vita. Meghan non si aspettava di prendere la maternità così bene, ma è difficile non farlo con Archie, è adorabile sotto ogni aspetto”.

Nel report di “Life&Style” si citano alcuni episodi della Duchessa di Sussex che confermerebbero i sospetti: evita di bere alcool, ha voglia di patatine fritte e cioccolato (alimenti che non consuma abitualmente) e poco prima del viaggio in Sudafrica, ha avuto attacchi di nausea, si sentiva “strana” e ha fatto degli accertamenti che avrebbero confermato la gravidanza. Infine durante il tour diplomatico, Meghan ha indossato lo stesso vestito premaman mostrato in Australia quando aspettava Archie e le stava decisamente stretto. Intanto è già scattato il totonome: Elisabetta se è una bambina, Oliver se è un maschio. Nessuna smentita da Buckingham Palace.