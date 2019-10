"Kate incinta". E William incontra la Regina

William d’Inghilterra “svela” il segreto (in gran segreto) alla Regina Elisabetta II: Kate Middleton è incinta e aspetta il quarto figlio. A dare la notizia è l’ “Express” secondo cui il futuro Re d’Inghilterra pochi giorni fa è tornato al castello di Balmoral per informare Sua Maestà della futura gravidanza della moglie. Il protocollo reale, infatti, stabilisce che la Regina deve essere informata per prima dell’arrivo di un nuovo membro nella famiglia Windsor e la comunicazione sarebbe avvenuta lo scorso weekend.

Intanto i bookmaker hanno sospeso le scommesse su una possibile dolce attesa di Kate ritenendo fondata la “soffiata” di Charlotte. La piccola avrebbe confidato a una compagna di scuola che la mamma aspettava una sorellina. Occhi puntati anche sul cambio di look di Kate e su abiti diventati troppo aderenti sul ventre ultrapiatto della Middleton. Gli esperti di faccende reali ritengono che William e Kate daranno l’annuncio ufficiale tra pochi giorni, prima di partite per il tour diplomatico in Pakistan.