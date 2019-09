Vip e motori al super-party Ferrari

Proseguono le celebrazioni per i 90 anni della Scuderia Ferrari. Dopo il mega evento a Milano in Piazza Duomo il 4 settembre, festeggiamenti a Roma, nel Ferrari Store di Via Tomacelli. Dove sono arrivati, tra una parata di volti noti chiamati a raccolta da Angelo Perrone, anche alcuni degli 83 ferraristi sbarcati nella Città Eterna da ogni parte del mondo per un raduno con i loro rombanti gioiellini dai costi proibitivi, preziose "rosse" sia d'epoca che ultimissimi modelli. Pensate che se i Ferraristi alloggiano all'hotel de la Ville, le loro super car sono custodite nel parking di Villa Borghese e guardate a vista da bodyguard privati.

Al cocktail party, due magnifiche car mozzafiato (una Ferrari F40 e una anni '50) hanno accolto gli ospiti all'ingresso sul red carpet. Rosse anche le mise di gran parte delle ospiti. A brindare col direttore del brand Nicola Boario nel negozio che vende oggetti col marchio del cavallino rampante (tazze, abbigliamento, portachiavi, orologi, bracciali, modellini dei bolidi), ecco Gina Lollobrigida col manager Andrea Piazzolla, Anna Falchi con Vittorio Cecchi Gori, Maria Grazia Cucinotta, Enrica Bonaccorti, Eleonora Daniele, Monica Setta con la biondissima mamma. Nel via vai festaiolo, durante il quale sono state presentate anche le memoriabilia delle storiche monoposto in omaggio al 90° genetliaco della Scuderia Ferrari, si vedono pure Catena Fiorello, Andrea Occhipinti, Guido de Laurentiis, Rita dalla Chiesa con la figlia Giulia e il nipotino Lollo. Tartine con specialità di ogni parte del mondo e champagne a gogò per i 200 ospiti selezionatissimi, tra cui Cesara Buonamici con i colleghi del Tg5 Alberto Bilà e Susanna Galeazzi, Laura Chimenti del Tg1, Mirca Viola, Mita Medici, Antonella Elia, Rosanna Cancellieri, Claudio Domenici e tanti altri. Tutti convinti che a festeggiare un marchio che è motivo di grande orgoglio in tutto il mondo era impossibile mancare!