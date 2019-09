Akash Kumar è single. Il modello di Ballando torna in pista

Bello come il sole. Fisico perfetto e quegli occhi di ghiaccio. Adesso Akash Kumar, il modello che ha partecipato a Ballando con le Stelle, sembra che sia tornato single.

Improvvisamente, è finita la sua storia d’amore con la fidanzata che in questi mesi aveva vissuto con lui a Milano. Motivo? Un giallo. E adesso che è tornato sigle l’avrebbero contattato pure quelli del Gf vip per offrirgli un posto nella casa. Ma il modello pare che abbia già preso importanti impegni sulle passerelle americane e non solo. Akash, infatti, è molto richiesto e non ama molto il gossip (da cui si è sempre tenuto lontano). Ora che è tornato single la notizia sta per infiammare le passerelle. Pare, da indiscrezioni, che sia stato lei a mollarlo. Di lei si sa poco o nulla. Vita lontano da telecamere e fotografi, l’ex concorrente di Ballando l’aveva conosciuta sui social.