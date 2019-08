Meghan nella bufera. Kate e William la umiliano così

Anche da queste cose si vede un Re o perlomeno un futuro Re. William d’Inghilterra e la moglie Kate Middleton rispondono alla Meghan-lomania utilizzando un volo low cost. I duchi di Cambridge con i tre figli George, Charlotte e Louis hanno preso un aereo di linea della FlyBe da 80 sterline per raggiungere la Regina Elisabetta II nel castello di Balmoral, in Scozia, e trascorrere con lei qualche giorno di vacanza (tra qualche giorno arriveranno anche Meghan e Harry, ma dormiranno altrove, nda).

Un gesto assolutamente voluto poiché cade nel pieno della polemica che ha travolto i “verdi” Harry e Meghan, colpevoli di aver trascorso vacanze super lusso tra Ibiza e Nizza e di essere saliti con il piccolo Archie su ben 4 velivoli privati in appena 11 giorni. Alla faccia delle loro battaglie ecologiste.

Dunque, William ha voluto mandare un doppio messaggio ai sudditi confermando che sarà un buon Re: nessuno spreco dei soldi dei contribuenti e reale rispetto per l’ambiente. Insomma i Cambridge puntano sulla sostanza, i Sussex sulla forma.

Inevitabilmente, un gesto simile ha riacceso le voci di freddezza e incomprensioni tra i fratelli e le rispettive consorti in merito allo stile di vita e al rispetto delle tradizioni secolari dei Windsor. I sudditi sono sempre più contrariati dall’ “ipocrisia” dei Duchi di Sussex ai quali ormai non perdonano niente, men che meno la mania di fare le celebrities americane con i soldi inglesi. A nulla sono valse le difese pubbliche di Elton John (sarebbe stato lui a inviare a Harry e Meghan l’aereo per la Costa Azzurra) e di Ellen DeGeneres che su Instagram li ha celebrati come "due persone con i piedi per terra”.

Eppure le gaffe della Markle sono all’ordine del giorno: sarà il guest editor del numero di settembre di Vogue Uk, ma ha dichiarato di non voler apparire sulla cover della rivista per non sembrare egocentrica. Peccato che nel 2016 il volto di Kate Middleton apparisse raggiante proprio su quella copertina. Per fine agosto Ma a giorni anche i Sussex sono attesi dalla regina, nel castello estivo scozzese. Pare che i quattro non debbano dormire sotto lo stesso tetto, evitando così l’insorgere di ulteriori tensioni. Staremo a vedere.