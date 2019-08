Onestini e Ivana si separano con un messaggio sui social

La dedica fa impazzire i fan. Luca Onestini pubblica una foto con tanto di bacio appassionato, incollato ad Ivana Mrazova. E i follower sognano ad occhi aperti. “Un bacio che mi porterò dietro per due settimane come l’ultimo respiro profondo prima di una grande immersione”, scrive Onestini su Instagram. Ma cosa significa questa frase? Luca e Ivana si rivedranno tra pochi giorni: lei è in partenza per Praga, lui impegnato con le dirette ad RTL102.5. Ma, prima di salutarla, ha voluto sussurrare alcune parole d’amore che sanno di poesia. Cuore romantico, Onestini segna il suo gol con Ivana. La coppia - nata sotto ai riflettori del Grande Fratello vip - piace sempre più ai fan che continuano a seguirli sui social dove vanno fortissimo.