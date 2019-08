Meghan "punita" per le ferie a Ibiza

La megalomane Meghan ne combina un'altra e fa infuriare i sudditi di Sua Maestà. I duchi di Sussex e il piccolo Archie si sono concessi una settimana di vacanza, dal 6 al 12 agosto, nell’affollatissima Ibiza alla (non) modica cifra di circa 100mila euro. La Corona è foraggiata dai soldi dei contribuenti e le spese devono essere dichiarate così i giornalisti britannici hanno cercato di fare i conti in tasca a Harry e Meghan: 50mila euro per la villa extra lusso da 50 mila euro a settimana, 21mila euro per i voli privati della compagnia NetJets (si dicono ambientalisti, ma viaggiano su aerei personali), e il costo delle guardie del corpo sia inglese sia spagnole per tenere lontani i paparazzi. Più vitto e souvenir.

La stampa d'oltremanica ha chiesto informazioni più dettagliate all’ufficio stampa di Buckingham Palace, ma non ha ricevuto risposta facendo indispettire ancor di più gli inglesi. L’ex attrice di Suits è sempre meno amata per i suoi capricci da star, per l’allergia al protocollo, per gli atteggiamenti pubblici che hanno messo in imbarazzo lo stesso Harry e naturalmente per i costosissimi outfit e accessori.

Sembra che abbia scambiato Buckingham Palace per Hollywood e questo non piace ai britannici che nell’ultimo sondaggio sul gradimento dei reali, stilato annualmente da YouGov, hanno “punito” la Markle relegandola in sesta posizione: dal 2018 al 2019 ha perso il 6% di consensi. Ma la sua voglia di essere una celebrità sta danneggiano anche Harry che non è più il preferito dei sudditi: è secondo con il 71% alle spalle della Regina Elisabetta (molto preoccupata per il comportamento non consono di Meghan). Terzo William e quarta Kate Middleton con il 64% di gradimenti, stessa percentuale di un anno fa.